Omicidio Giuseppe Balboni: chiesta perizia psichiatrica per il giovane killer

Incidente probatorio per eseguire una perizia psichiatrica e "chiarire cosa abbia spinto l'amico di 16 anni a uccidere Giuseppe". Lo riferiscono i legali della famiglia di Giuseppe Balboni, assassinato da un amico e gettato in pozzo a Valsamoggia, per poi essere ritrovato il 25 settembre.

Come promesso dal sindaco Daniele Ruscigno, oggi pomeriggio si è tenuta a Castelletto, l'iniziativa per ricordare il 16enne. "A noi interessa la verità - hanno detto i legali che sono arrivati alla commemorazione insieme alla famiglia della vittima - ogni accertamento che possa condurre ad essa, da noi, è accolto con favore. Attendiamo ora la decisione del giudice per capire i tempi". Ora si attende la decisione del Gip.