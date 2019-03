Omicidio Balboni, la Procura dei minorenni chiede il giudizio immediato

La Procura dei minorenni attraverso la pm Silvia Marzocchi ha chiesto il giudizio immediato per il 16enne reo confesso dell'omicidio di Giuseppe Balboni, trovato morto nel settembre 2018 a Castello di Serravalle. L'accusa formulata è omicidio volontario aggravato dai futili motivi. A riportare la notizia è l'agenzia Ansa.

Per l'imputato minorenne, era stata richiesta in incidente probatorio anche una perizia psichiatrica, la quale ha concluso che il ragazzo sia stato lucido e consapevole al momento dei fatti. Balboni venne ucciso con alcuni colpi di pistola al culmine di una lite sotto casa del suo assassino, per questioni riconducibili a screzi personali tra i due.