Minerbio, travolto e ucciso da un camion: è omicidio

Il pm Mariangela Farneti dopo le indagini serrate dei Carabinieri ha chiesto e ottenuto l'arresto di C.R.G., 51enne con precedenti per truffa e porto abusivo di armi, residente a Rosarno (RC) che dovrà rispondere di omicidio volontario.

Sarebbe responsabile della morte di Nfir Rachid, 47enne di origini marocchine, residente a Cittanova (RC), che è stato stato travolto dal mezzo pesante guidato dal 51enne. E' stato dunque acceertato che, dietro l'investimento avvenuto questa mattina alle 10.30, in via Mora, nella frazione di Tintoria di Minerbio, c'era una lite tra i due autotrasportatori per futili motivi scoppiata nel parcheggio dello zuccherificio.

La vittima lavorava per una ditta che fornisce barbabietole a uno zuccherificio, così come l’uomo alla guida del camion. Ci sarebbe anche un testimone.