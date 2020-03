Donna trovata morta a Imola: fermato il marito per omicidio volontario - VIDEO

Una donna sulla cinquantina è stata trovata morta stamattina nella sua casa a Imola, in via Caterina Sforza. Il marito, in stato di fermo, è sospettato di omicidio volontario.

L'uomo, un 52enne di origine rumena e residente a Imola, intorno alle 4 di notte ha chiamato il 118 per segnalare che la moglie, 50enne anche lei rumena, non respirava più. I sanitari intervenuti hanno potuto solo constatare il decesso della donna ma sul suo corpo hanno notato numerose ecchimosi, anche particolarmente estese.

Così hanno allertato i carabinieri che sono interventuti sul posto con la scientifica per i necessari accertamenti e rilievi; poco dopo sono arrivati anche il sostituto procuratore di turno, Massimiliano Rossi, e il medico legale.

Il quadro indiziario ha fatto subito propendere per un omicidio, di cui l’unico sospettato è il marito. Finito l'interrogatorio, il magistrato ha emesso un fermo di indiziato di delitto per omicidio nei confronti dell’uomo che è stato tradotto presso il carcere di Bologna a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attenti solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(Ultimo aggiornamento alle 14.24)

Allegati