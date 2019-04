Omicidio Masetti: l'uomo morto avvelenato da un mix di farmaci

Dopo mesi di febbrile lavoro, i medici legali sono riusciti a risalire che cosa abbia ucciso Antonino Masetti, 70 anni, morto in casa poco dopo le dimissioni dall'ospedale.

Secondo quanto riportato da diversi giornali locali, a uccidere il pensionato è stato un mix di farmaci ospedalieri, di difficile reperibilità. Un indizio che va ad arricchire il quadro probatorio del caso, ma che non da certezze su chi gli abbia somministrato quel mix fatale.

Fortemente sospettato e poi indagato ufficialmente della morte del padre fu infatti il figlio dell'uomo, il 38enne Francesco. Studente di medicina ma mai laureato, nascose al padre il mancato raggiungimento del titolo, millantando con i suoi conoscenti di essere diventato medico a tutti gli effetti.

Masetti figlio, dopo due settimane, perse la vita in uno schianto sulla via Emilia nel parmense, in un incidente ritenuto essere un atto estremo dopo l'emersione dei sospetti nei suoi confronti. A carico del figlio del pensionato ora si va a iscrivere anche il referto tossicologico sul corpo del padre: quei farmaci infatti sarebbero potuti essere nelle disponibilità del 38enne, spacciatosi per medico e frequentatore degli ambiti ospedalieri.