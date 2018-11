Omicidio Marchioni, il figlio della donna in carcere

Rimane in carcere B.G., il 58enne che mercoledì scorso ha ammesso di aver ucciso la madre 85enne Elvira Marchioni, strangolata dopo un furioso litigio. Per l'uomo il giudice Alberto Gamberini ha disposto la custodia cautelare, a seguito del fermo emesso dopo 24 ore dai fatti, quando la donna è stata trovata esamine in un appartamento di via Salgari, zona Pilastro.Accusato dell'omicidio della madre, uomo in arresto a Bologna



Da quanto riferito dagli investigatori, la donna sarebbe morta per soffocamento, per mano del figlio. In preda ad un raptus, l'uomo avrebbe stretto le mani intorno al collo della pensionata, fino a provocarne la morte.

Già i segni riscontrati sul collo della vittima avevano sollevato i primi dubbi. La tesi dell'incidente è stata sostenuta dall'uomo per 24 ore. Poi, dopo un lungo interrogatorio da parte del magistrato Venturi della Procura della Repubblica di Bologna, il 58enne però è crollato. Avrebbe infatti ammesso il proprio coinvolgimento nel decesso della madre. E' stato così eseguito un fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica nei confronti del figlio della vittima.