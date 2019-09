Omicidio del Pilastro, convalidato l'arresto per il 58enne

Arresto convalidato per Luciano Listrani, il 58enne che ha confessato l'omicidio di Nicola Rinaldi, vicino di casa 28enne. L'uomo, difeso dal legale Luciano Bertoluzza, si è avvalso della facoltà di non risponere davanti al Gip Domenico Truppa. In sede di interrogatorio con il pm Marco Imperato, Listrani aveva sostanzialmente confermato quanto riferito alla polizia al momento dell'arresto, aggiungendo però che si era difeso da una aggressione della vittima, in collera con lui forse per un debito. Il gip ha deciso con la traduzione del 58enne in custodia cautelare in carcere.