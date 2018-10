Omicidio Poli, no anche dalla Cassazione: il presunto killer rimane in carcere

Resta in carcere Stefano Monti, il 59enne arrestato il 4 giugno scorso con l'accusa di aver ucciso a Bologna,il 5 dicembre 1999, il buttafuori 34enne Valeriano Poli. Il legale di Monti, Roberto D'Errico, fa infatti sapere che è stato rigettato il ricorso per Cassazione presentato dopo che il Tribunale della Libertà di Bologna aveva confermato, a fine giugno, la custodia cautelare in carcere per il 59enne.

Ora per Monti, preso grazie alla tecnica di comparazione tridimensionale 'Analysis of virtual evidence', vale a dire la ricostruzione in 3D di una scarpa macchiata di sangue indossata dalla vittima, sovrapposta al fotogramma di un video amatoriale girato qualche giorno prima, si attende l'inizio del processo in Corte d'Assise, previsto per il 29 ottobre. (Ama/ Dire)