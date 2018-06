Omicidio Poli, svolta nelle indagini dopo 20 anni: in manette 59enne

La Polizia di Stato, a circa 19 anni dal delitto, è riuscita a dare un volto all’autore dell’omicidio di Valeriano Poli. Un 59enne bolognese, è stato arrestato questa mattina poiché ritenuto essere l’autore materiale dell’omicidio occorso il 5 dicembre 1999 ai danni del giovane buttafuori, freddato a colpi di pistola in un modo che da subito è parso essere quello di una esecuzione, in via della Foscherara.

Le indagini, riaperte lo scorso anno e coordinate dalla Procura della Repubblica di Bologna, sono state condotte dai poliziotti della Sezione Omicidi della Squadra Mobile bolognese con l’importante contributo dell’Unità Delitti Insoluti della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato.

Il prestigioso risultato investigativo è stato raggiunto, dopo oltre due anni di accertamenti, grazie ad un’innovativa tecnica di comparazione tridimensionale, utilizzata per la prima volta in Italia in ambito forense, denominata Analysis of Virtual Evidence, o più comunemente detta 'teatro virtuale'.

E’ stato così possibile, a distanza di molti anni dal delitto, raccogliere un quadro indiziario grave, preciso e concordante a carico dell’indagato. Ad oggi, oltre all’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, è indagato in stato di libertà un altro cittadino italiano, bolognese, per favoreggiamento personale.