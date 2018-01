Omicidio Capitani: la Cassazione conferma 16 anni di carcere per la badante

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 16 anni per Ilenia Oggiano, la 38enne cagliaritana accusata dell'omicidio di Teodolinda Capitani, la 84enne uccisa in casa con una coltellata alla gola, in via Borgatti, il 17 ottobre 2014.

I FATTI. Le ferite presenti sul corpo della pensionata avevano da subito fatto pensare agli inquirenti che si trattasse di omicidio. Ad allertare le forze dell'ordine era stata la stessa Oggiano, che però, dopo un lungo interrogatorio, aveva confessato di averla ammazzata dopo una violenta lite.

Letale per la vittima sarebbe la profonda ferita alla gola, procurata con un coltello trovato in cucina.

In primo grado la Oggiano era stata condannata a 30 anni. Difesa dall'avvocato Savino Lupo, la pena era stata quasi dimezzata. Ieri sera la decisione della Cassazione che ha riconfermato i 16 anni di carcere.