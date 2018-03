I 10 anni di One Express tra visione e ispirazione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Per il suo 10° compleanno, One Express decide di raccontarsi. Non lo fa tramite discorsi solenni, premiazioni ufficiali, esposizioni di bilancio e presentazione di risultati. Sceglie di farlo dando voce alla propria vocazione e allo spirito che quotidianamente ne anima orientamento e strategie. Sabato 24 marzo negli scenografici ambienti del settecentesco Palazzo Albergati di Zola Predosa, a poca distanza da Bologna, si è tenuta la grande festa del Pallet Network: una Cena di Gala in compagnia di tanti ospiti, voluta per esprimere la soddisfazione di un importante traguardo raggiunto grazie alla cooperazione e alla sinergia di tutte le Aziende che ne fanno parte. È lo stesso Roberto Taliani, Network and Operation Manager di One Express, a dare la misura dell’ideazione del concept, improntato al coinvolgimento di tutta la Rete: “Mi sono reinventato Direttore Artistico della serata per assicurarmi che l’evento veicolasse il giusto messaggio, racchiuso nella volontà di regalare alle Persone che hanno contribuito a questa inarrestabile crescita un momento di svago, partecipazione e intrattenimento culturale”. Non è casuale la selezione dei performers e delle esibizioni artistiche, sulle quali Taliani ha ragionato personalmente. Le “Invasioni Lunari” di Parolabianca sono – con le parole della Direttrice Artistica Francesca Krnjak – una riuscita sintesi di freschezza, rigore e amore: “gli stessi principi in cui si riconosce il team One Express, che abbiamo scelto di affidare a Parolabianca in virtù della potenza scenica della sua rappresentazione”, spiega Taliani. Porta poi la firma di Ugo Nespolo, la variopinta opera d’arte dedicata ai 10 anni del Network. Un omaggio del Maestro piemontese – autore, tra le altre cose, dell’opera voluta per il 150° anniversario di Campari e ideatore della campagna pubblicitaria per il medesimo traguardo di Gianduiotto – che ha interpretato secondo il suo stile ironico, trasgressivo e sperimentale la ricorrenza di One Express. “Il regalo del Maestro Nespolo ci riempie d’orgoglio e si inserisce perfettamente nel mood dell’intera celebrazione” – aggiunge Taliani, concludendo – “Desideravamo che la serata avesse un taglio culturale, artistico ed evocativo. I giochi di luci, la scelta della colonna sonora e lo spettacolo hanno concorso in egual modo alla creazione di questa speciale atmosfera, che spero rimarrà scolpita nella mente di tutti i partecipanti, dei colleghi e della grande famiglia allargata della One!”.