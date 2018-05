Operazione 'Restaurant': maxi blitz antidroga dei Carabinieri, arresti in città

Operazione antidroga dei carabinieri questa mattina all'alba. Il bltz, scattato tra Bologna, Potenza e Schio (VC) ed è stato messo in atto dalla compagnia del capoluogo lucano.

Le indagini hanno permesso di accertare diversi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti e in particolare cocaina, eroina e metadone, commessi tra il 2016 e il 2017. Il nome scelto per l’operazione, "Restaurant", deriva dalle espressioni utilizzare dai pusher per indicare la droga ("pesce" per la cocaina, "carne" per l’eroina) e gli incontri da effettuare per lo smercio di droga ("ci dobbiamo prendere il caffè dopo mangiato").