VIDEO| Orario bus in tempo reale: siglato accordo tra Regione e Google Maps

"Abbiamo siglato un accordo storico fra Regione e Google Maps". Lo annuncia l'assessore regionale (uscente) ai trasporti Raffalele Donini, ricandidato alle elezioni del 26 gennaio: "Una novità importante per chi utilizza il trasporto pubblico - spiga Donini - a Bologna è possibile consultare in tempo reale l'orario d'arrivo degli autobus su Google Maps, grazie ad un accordo storico tra Regione Emilia-Romagna e Google. Si parte da Bologna e nei prossimi mesi il servizio sarà attivo per tutte le città dell'Emilia-Romagna! Saremo la prima Regione d'Europa ad avere attivo questo servizio su tutto il territorio".