Negozi multati in Bolognina: ignorano l'ordinanza anti-alcol, sequestrate centinaia birre

Sequestro di 570 bottiglie di birra e oltre 1.500 euro di sanzioni ai negozi che non rispettano l'ordinanza antialcol in vigore in Bolognina. Questa volta la Polizia Locale ha effettuato i controlli per la tutela dei consumatori tra via Tibaldi e via Matteotti.

Come rende noto sui social l'assessore al commercio e alla sicurezza Alberto Aitini "è stato anche sequestrato un deposito alimentare mai dichiarato". Aitini ringrazia gli agenti "del quartiere Navile e al loro impegno quotidiano: tuteliamo i consumatori e continueremo a far rispettare le regole finche' chi le trasgredisce non si stancherà di farlo".