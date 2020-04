Ozzano, nuova ordinanza: mascherine obbligatorie in spazi pubblici, chiusi e privati

Per cercare di contrastare la diffusione del Coronavirus, la giunta comunale di Ozzano ha varato l'ordinanza che prevede l'utilizzo obbligatorio della mascherina in tutto il territorio. Nel dettaglio si 'ordina':

di disporre l'utilizzo obbligatorio della mascherina in spazi pubblici, chiusi e privati (parti comuni condominiali, uffici, negozi, studi professionali ambulatori,ascensori, sale d'attesa etc) di invitare all'uso della mascherina in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico , in presenza di piu persone. Resta l'obbligo del distanziamento sociale fermo restando il rispetto delle misure di distinziamento sociale, di stabilire che le disposizioni di cui all'articolo 1 e 2 non si applicano ai bambini di età inferione ai 6 anni e alle persone che non tollerino l'utilizzo delle mascherine a causa di particolari condizioni psicofisiche attestate da certificazione rilasciata dal servizio sanitario

“Mai come ora è necessario non abbassare la guardia , visto anche che ci sono sempre meno difficoltà a reperire mascherine (non solo grazie alla distribuzione dei comuni ma anche grazie alle cospicue vendite fatte da negozi e farmacie) - spiega il sindaco Luca Lelli a BolognaToday - e abbiamo fornito gratuitamente negozi e supermercati di mascherine usa e getta da dare alla clientela. Ci sembra corretto che tutti pongano attenzione ai giusti comportamenti".

L'ordinanza è in vigore da domani, 21 aprile 2020, e per chi trasgredisce sono applicabili le multe previste per chi viola le varie norme in questo periodo di emergenza sanitaria, causata dalla diffusione del Covid-19.