Ordinanze 'anti-balordi' (Daspo) a Bologna e Firenze, Salvini: 'Presto in tutta Italia'

"Nessuna tolleranza per degrado e illegalità". Lo scrive il Ministro dell'Interno Matteo Salvini che ha varato una sorta di ordinanza "anti-balordi", in pratica il Daspo, già applicato in città.

Coinvolte per ora Bologna e Firenze. La prefettura del capoluogo toscano ha già allontanato chi è stato denunciato in città per spaccio, percosse, rissa, lesioni personali, danneggiamento di beni e commercio abusivo su aree pubbliche. Lo ha deciso il prefetto, con una ordinanza ad hoc appena entrata in vigore e che prevede l'allontanamento di questi soggetti da alcune aree della città. La stessa decisione è stata adottata dal prefetto di Bologna". E' quanto si spiega in una nota del ministero dell'Interno: "Darò direttive affinché simili provvedimenti scattino in tutta Italia" ha detto Salvini. (dire)

