Orari, alcol e bevande in vetro: ancora 'stretta' in Bolognina, Emilia Ponente e Boldrini

Prorogata fino al 25 maggio l'ordinanza in materia di tutela di residenti e cittadini per la zona Bolognina e per il tratto di via Emilia Ponente da via del Triumvirato a via della Pietra e quella in vigore sul tratto di via Boldrini che va da via Amendola a Piazza XX Settembre.

"La decisione è stata presa per consolidare il miglioramento delle condizioni di vivibilità nelle aree, dopo avere verificato gli effetti positivi raggiunti attraverso il confronto con gli operatori, i residenti e le verifiche sul territorio" fa sapere Palazzo D'Accursio.

Nelle tre zone indicate è confermata la modifica degli orari degli eserizi commerciali, medie strutture di vendita del settore alimentare e misto, laboratori artigianali del settore alimentare: dovranno continuare a chiudere dalle 21 alle 7 del giorno successivo. Le ordinanze vietano di detenere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in qualunque sistema e/o apparecchio di refrigerazione e raffrescamento allo scopo di venderle in qualsiasi contenitore in tutto il complessivo orario di apertura e per tutto il periodo di durata di validità dell'ordinanza. Infine, il provvedimento vieta il consumo di bevande in contenitori di vetro in luoghi pubblici o di uso pubblico.

Sanzioni

Le violazioni delle disposizioni delle ordinanze in materia di rispetto delle fasce orarie di apertura sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 500 euro (pagamento in misura ridotta 400 euro). Nel caso in cui il titolare incorra in reiterate violazioni degli orari di chiusura verrà disposta la comunicazione al Questore perché venga applicata la misura di sospensione dell'attività. La violazione del divieto di consumo di bevande in contenitori di vetro comporta la sanzione da 100 a 500 euro (pagamento in misura ridotta 200 euro) oltre al sequestro delle cose servite a commettere la violazione.