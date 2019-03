Mattarella premia poliziotto-eroe: "Per il coraggio e l'altruismo dimostrato"

Si è svolta questa mattina al Quirinale la cerimonia di consegna delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferite 'motu proprio' dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 29 dicembre 2018, a cittadini distintisi per atti di eroismo, per l'impegno nella solidarietà, nel soccorso, per l'attività in favore dell'inclusione sociale, nella cooperazione internazionale, nella tutela dei minori, nella promozione della cultura e della legalità.

Il Presidente Mattarella ha individuato, tra i tanti esempi presenti nella societa' civile e nelle istituzioni, alcuni casi significativi di impegno civile, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani.

Muci: "Onorato del titolo conferito da Mattarella"

Tra i nuovi insigniti dal Capo dello Stato c'è anche il 'poliziotto-eroe' Riccardo Muci, 31 anni (Copertino - LE), Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana: 'Per il coraggio e l'altruismo con cui, senza esitazione, si è adoperato per prestare soccorso in occasione dell'incidente del 6 agosto sul raccordo autostradale di Casalecchio', Agente in servizio alla Polizia Stradale di Bologna. È rimasto ferito nell'incidente del 6 agosto sul raccordo autostradale di Casalecchio di Reno dove la collisione tra mezzi pesanti ha provocato l'esplosione di una autocisterna che trasportava GPL uccidendo una persona e ferendone 140. L'Agente Muci, che stava svolgendo attività di controllo del territorio come Capo pattuglia, raggiunto il luogo dell'incidente, rendendosi conto dei rischi per l'incolumità pubblica, si adoperava per mettere in sicurezza l'area al di sotto del cavalcavia. Percorreva l'area interessata intimando ai presenti di allontanarsi con rapidita'. Durante queste operazioni è stato travolto dall'esplosione e sbalzato per diversi metri procurandosi ustioni di II e III grado. Nonostante le gravi lesioni riportate, continuava a prestare soccorso. All'ospedale Bufalini di Cesena è stato sottoposto a intervento chirurgico a entrambe le braccia.