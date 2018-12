Ordine e Sicurezza a Imola, più controlli: ma c'è un calo dei reati

Il Prefetto Patrizia Impresa ha presieduto nel pomeriggio dell'altro ieri una seduta del Comitato provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica dedicato ad un esame generale delle problematiche della città di Imola e ad un punto di situazione per le possibili criticità connesse al periodo delle festività natalizie e di fine d’anno. Presente per il Comune il neo-Assessore alla sicurezza Andrea Longhi.

I vertici provinciali delle Forze di Polizia, nell’illustrare i dati relativi agli indici di delittuosità per il corrente anno, sono stati concordi nell’evidenziare un calo di tutte le tipologie di reati. Il Prefetto Impresa, nel sottolineare l’importanza di non sottovalutare il tema della “insicurezza percepita” connessa in particolare ad alcuni reati predatori – ha assicurato la massima attenzione per la città di Imola. Verranno perciò rafforzati durante le festività i controlli nel centro cittadino e nella stazione ferroviaria ed effettuati di servizi straordinari di controllo del territorio.

La Sindaca Manuela Sangiorgi esprime il proprio ringraziamento al Prefetto per l’attenzione riservata alla città. La Prima Cittadina assicura il massimo impegno anche della Polizia Municipale che concorrerà, con le Forze dell’Ordine, per garantire, durante le prossime Festività, massima sicurezza ai cittadini sotto tutti i profili.

Le donne e gli uomini della Municipale saranno infatti impegnati nella prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità, attività che si affiancheranno a quelle di prevenzione degli incidenti stradali e dei comportamenti di guida pericolosi.

In particolare, per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza, saranno effettuati maggiori controlli, anche con l’utilizzo dell’etilometro, sulla viabilità stradale.

Infine il Comune di Imola intende al più presto, e comunque entro il prossimo anno, rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità presenti nel territorio, sottoscrivendo con la Prefettura patti sulla sicurezza urbana integrata e potenziando il sistema di videosorveglianza.