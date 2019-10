Furto con abbraccio al supermercato: fa avances sessuali, poi ruba l'orologio

Gli fa delle avances a sfondo sessuale, poi gli sfila l'orologio dal polso. È successo ieri al supermercato DPiù di via Stendhal. Vittima del furto con abbraccio, un uomo - originario di Cosenza del 53 - che dopo aver parcheggiato l'auto nel parcheggio del supermercato, in procinto di prendere il carrello per fare la spesa, viene avvicinato da una donna che lo tocca e gli fa delle avances a sfondo sessuale.

Lui rifiuta e si allontana, ma quando poi riesce ad andare a prendere il carrello si accorge di non avere più l'orologio, dal valore di migliaia di euro. Prova così a inseguire la donna, ma la ladra è già scappata a bordo di un'auto che, con a bordo un complice, si allontan a gran velocità. Indagini della polizia sono in corso.