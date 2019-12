L'Oroscopo 2020 segno per segno. L'astrologo: "Leggete sempre il vostro ascendente"

Prima dare un occhio alle previsioni astrali del 2020 segno per segno, è sempre opportuno fare due premesse. La prima è che il vero oroscopo è quello redatto per ciascuno di noi per il luogo e l’ora della nascita: questo costituisce la nostra carta di identità astrale ed è unica e irripetibile. La seconda è che quando leggiamo l’oroscopo sui quotidiani o sulle riviste oppure lo ascoltiamo per radio o per televisione dovremmo prendere in considerazione non solo le previsioni per il segno zodiacale (quello dove si trova il nostro Sole alla nascita), ma anche quello del segno ascendente al momento della nascita. Lo dice Massimiliano Gaetano, il nostro astrologo di fiducia, che ha dato una sbirciata alle stelle e ci aiuta così a capire come sarà l'anno in arrivo.

Ariete

Per l’Ariete il 2020 inizia ancora un po’ in sordina, soprattutto per i nati della terza decade, a causa del transito dissonante di Saturno e Plutone. Giove, dispettoso per quasi tutto l’anno, può portare qualche spesa imprevista e rendervi meno entusiasti e fiduciosi del solito. Dalla primavera Saturno ritornerà vostro amico, aiutandovi a superare alcune incertezze. Da luglio fino a tutto l’anno Marte nel segno vi terrà caricherà di molta grinta per affrontare le sfide che vi attendono soprattutto nel settore professionale. Negli ultimi giorni dell’anno Giove favorevole ed una splendida Venere vi faranno tornare il sorriso e l’entusiasmo.

Toro

Per il Toro il 2020 nasce sotto i buoni influssi di Giove, Saturno, Urano, Nettuno e Plutone: questi transiti si traducono in occasioni favorevoli in ogni settore della vostra esistenza.

La presenza di Urano nel segno continua ad invitarvi ad apportare cambiamenti profondi nella vostra vita. Questa esigenza si farà sentire maggiormente dalla primavera in poi a causa del transito dissonante di Saturno. Giove favorevole per quasi tutto l’anno vi sostiene sia economicamente che con un’iniezione di fiducia. Importante sarà programmare e gestire sforzi, impegni e tempo. Gli ultimi giorni dell’anno saranno favorevoli per trattenere solo che conta veramente per voi, lasciando andare via tutto il resto.

Gemelli

Per i Gemelli il 2019 si prospetta un anno tranquillo e senza scossoni. Giove non più dissonante vi permette di recuperare forma fisica e quella spensieratezza e leggerezza che tanto vi contraddistingue. Dalla primavera il transito favorevole di Saturno aiuta a concentrarvi maggiormente, compensando la vostra naturale inclinazione alla dispersività accentuata dal transito dissonante di Nettuno. Da luglio fino alla fine dell’anno il transito di Marte vi offre il giusto supporto per portare a termine i vostri molteplici impegni e progetti, elargendovi anche una buona dose di energia. Con Giove decisamente positivo, negli ultimi giorni dell’anno respirerete un’aria nuova col vento in poppa.

Cancro

Per il Cancro il 2020 si presenta con un cielo un po’ nervoso a causa dell’opposizione di Giove, Saturno e Plutone. Il settore delle relazioni è molto stimolante, anche se è necessario muoversi con accortezza per non creare danni irrimediabili. Dalla primavera Saturno vi lascia prendere una boccata di ossigeno. Inoltre, Urano e Nettuno continuano a supportarvi, rendendovi duttili ai cambiamenti che interesseranno soprattutto il settore professionale. Da luglio in poi il transito dissonante di Marte può rendervi nervosi e spingervi a prendere le persone che vi circondano con le chele. Fate un respiro anche perché durante l’estate l’amore può tornare a sorridervi. Fine d’anno più serena e tranquilla con Giove non più dissonante.

