L'oroscopo di aprile segno per segno

Il Cielo di aprile si presenta con il Sole che transita in Ariete fino al 19 per poi passare in Toro; Mercurio transita in Pesci fino all’11, in Ariete dall’11 al 27 e in Toro dal 27; Venere fino al 3 si trova in Toro per poi passare in Gemelli; Marte transita in Aquario; Giove e Plutone continuano il loro transito in Capricorno; Saturno si trova in Aquario; Urano continua il suo lento transito in Toro; e, infine, Nettuno si trova in Pesci. Questo cielo favorisce il segno dell’Ariete, quello dell’Aquario e, soprattutto, quello dei Gemelli, che risulta il più favorito. A interpretare il cielo per noi Massimiliano Gaetano.

Ecco l'oroscopo segno per segno:

Ariete

In questo mese, fino al 19, il Sole nel vostro segno continua a portarvi una notevole carica di vitalità. Buono anche l’apporto di energia e resistenza fisica, grazie a Marte e Saturno finalmente favorevoli, e l’energia mentale, con Mercurio nel segno dall’11 al 27. Per quanto riguarda la sfera professionale, la pressione si allenta e con Marte e Saturno favorevoli potete realizzare progetti solidi e duraturi. Siate ambiziosi e guardate lontano. Venere favorevole a partire dal 3 vi regala un ottimo periodo per dedicarvi alla cura del vostro corpo e per i sentimenti.

Toro

Questo mese è molto positivo per le finanze, grazie al transito di Venere nella vostra seconda casa solare dal 3. La presenza di Urano nel vostro segno continua a suscitare un insolito desiderio di rinnovamento, soprattutto se appartenete alla prima decade. Il transito dissonante di Marte e Saturno incomincia a farsi avvertire nel settore della professione e vi sentirete sotto pressione. Inoltre Marte, dissonante per tutto il mese, vi rende agitati e nervosi. Per fortuna, Giove vi aiuta ad evitare il peggio. Recupero di energie dal 19 in poi grazie all’ingresso del Sole nel vostro segno.

Gemelli

Questo mese inizia ancora con scarsa concentrazione e dispersività a causa di Mercurio dissonante fino all’11. Successivamente, i buoni aspetti di Sole, Mercurio, Marte e Saturno vi fanno recuperare in resistenza, energia e concentrazione. Questo cielo così favorevole vi aiuta nello studio e nella professione, dove riuscite ad essere vincenti e ad ottenere risultati. Tuttavia, la notizia più interessante è che Venere, il pianeta dell’amore, il 3 fa ingresso nel vostro segno restandovi fino a tutto luglio e inaugurando una stagione che vi vede super favoriti negli affetti e nei sentimenti.

Cancro

A partire da questo mese incominciate ad avvertire un senso di leggerezza e ad assaporare un po’ di libertà dopo due anni di transito dissonante di Saturno. Alcuni di voi probabilmente hanno deciso di mettere fine a una relazione che somigliava più ad una camera a gas che a una nuvola rosa. Sebbene l’opposizione di Giove vi renda ancora poco fiduciosi, l’allentamento della dissonanza di Marte rasserena queste giornate di primavera. La dissonanza del Sole fino al 19 può accentuare la vostra innata pigrizia. A fine mese riuscite a recuperare un po' di vitalità.