L'oroscopo di giugno segno per segno

Il Cielo di giugno si presenta con il Sole che transita in Gemelli fino al 20 per poi passare in Cancro; Mercurio resta per tutto il mese in Cancro, con moto diretto fino al 18 e successivamente retrogrado fino a fine mese; Venere continua il suo transito in Gemelli; Marte resta in Pesci fino al 28 per rimanere in Ariete fino al 6 gennaio 2021; Giove e Plutone continuano il loro transito in Capricorno; per tutto il mese, Saturno transita in Aquario, Urano in Toro e Nettuno in Pesci. Questo cielo premia soprattutto il segno dello Scorpione, che risulta il più favorito.

Ariete



Mese positivo per i sentimenti e le amicizie, grazie a Venere ancora favorevole che rende l’atmosfera attorno a voi piena di affetto e di amore. Potete consolidare il vostro rapporto o, se siete single, fare incontri interessanti. Buona la forma fisica e, fino al 20, anche la vitalità; successivamente, potreste accusare un calo a causa del transito dissonante del Sole. Sotto il profilo mentale, questo mese non è ideale per la concentrazione, lo studio e la professione a causa del transito dissonante di Mercurio. Giove e Plutone. In compenso Saturno favorevole vi aiutano a concretizzare i vostri progetti.



Toro



Mercurio favorevole per tutto il mese vi aiuta nella concentrazione e ad affrontare i vari impegni quotidiani, sia nella professione che nello studio. Dal 20 il transito favorevole del Sole vi permette di recuperare in vitalità ed energia. Se appartenete alla prima decade, la quadratura di Saturno può creare qualche problema nel settore della professione, che stenta a ripartire, oppure arrecare ritardi. È necessario rivedere alcune posizioni da voi assunte in passato, cercando di essere più flessibili. Salvo i nati della prima decade, non si registrano particolari problemi nel settore economico e nella sfera affettiva.

Gemelli



Mese ancora molto interessante per gli affetti e i sentimenti. Venere nel segno vi rende affascinanti, brillanti e intriganti. Siete attraenti e carismatici, quasi irresistibili, e il vostro partner non stenta ad abbandonarsi a voi senza problemi. Fisicamente state bene e, con il Sole nel segno fino al 20, vi sentite talmente carichi di energia e vitalità da non riuscire letteralmente a stare fermi. Marte dissonante per tutto il mese vi rende nervosi e dispettosi. Cercate di non prendere troppi impegni che poi non riuscite a portare a termine. Se appartenete alla prima decade, Saturno vi porta a concretizzare i vostri desideri.

Cancro



Un mese proficuo per la concentrazione e per affrontare i vari impegni quotidiani, sia nella professione che nello studio, grazie a Mercurio nel segno per tutto il mese. Dal momento che siete molto efficaci nella comunicazione, questo è un periodo favorevole per promuove notevolmente gli scambi e la vita relazionale. La vostra capacitò di esprimere gli stati d’animo che animano il vostro ricco mondo interiore vi permettono di recuperare l’intesa con il partner. Marte in transito favorevole di trigono vi dona forza e resistenza, alle quali si aggiunge dal 20 un recupero di vitalità grazie al Sole nel segno.