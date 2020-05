Il Cielo di maggio si presenta con il Sole che transita in Toro fino al 20 per poi passare in Gemelli; Mercurio corre così velocemente da attraversare tre segni (il Toro fino all’11; i Gemelli dall’11 al 28; e il Cancro dal 28 in poi); Venere continua il suo transito in Gemelli; Marte fino al 13 si trova in Aquario per poi passare in Pesci; Giove e Plutone continuano il loro transito in Capricorno; per tutto il mese, Saturno transita in Aquario, Urano in Toro e Nettuno in Pesci. Questo cielo premia soprattutto il segno del Capricorno, che risulta il più favorito.

Ecco l'oroscopo di maggio segno per segno firmato da Massimiliano Gaetano:



Ariete

Mese positivo per gli affetti e i sentimenti fino al 13, grazie al supporto di Venere e Marte. Siete talmente dinamici da riuscire a coinvolgere il partner nelle vostre imprese. Questo atteggiamento porta nuova linfa ai rapporti che negli ultimi tempi si sono un sbiaditi. La professione procede ancora a rilento a causa del transito dissonante di Giove e Plutone. In compenso, fino al 13, siete molto intraprendenti e non vi manca l’iniziativa per dare inizio o impulso a progetti. Dal 20 in poi recuperate molta energia e vitalità. Le finanze continuano ad essere instabili.

Toro

All’inizio del mese e fino all’11 Mercurio nel segno vi aiuta nella concentrazione e nell’affrontare i vari impegni quotidiani, sia nella professione che nello studio. Continua il trend positivo di recupero in vitalità ed energia, grazie alla presenza del Sole nel segno fino al 20. Il settore del lavoro e della professione continua ancora a tenervi impegnati e a presentare qualche criticità. Saturno può creare ritardi, situazioni di fermo o di blocco che vi impensieriscono. Dal 13 la tensione si allenta, grazie al transito non più dissonante di Marte, che vi sprona a reagire alle situazioni.

Gemelli

Questo mese continua a essere interessante per gli affetti e i sentimenti. Il transito di Venere vi rende affascinanti, brillanti e attraenti. Vi sentite fisicamente bene ed è piacevole conversare con voi soprattutto dall’11 al 28, quando Mercurio attraversa il vostro segno. Buona la concentrazione mentale ad eccezione del 16 quando potreste accusare un po' di disorientamento. Un po' di tensione dal 13 in poi a causa del transito dissonante di Marte. Il cielo di questo mese favorisce lo studio e la professione. Dal 20 il Sole nel vostro segno incomincia a irradiarvi di energia e vitalità.

Cancro

Fino al 20 continua il recupero di vitalità, grazie al transito favorevole del Sole. Sotto il profilo mentale, beneficiate di un periodo positivo, soprattutto fino all’11. La comunicazione è molto favorita e, dopo giorni di solitudine anche interiore, avete voglia di scambi e di confronti con gli altri. Questi giorni costituiscono un’occasione favorevole per aprire il vostro mondo al partner, cercando di esporre e chiarire le vostre emozioni. Se appartenete alla terza decade, permane ancora diffidenza e sfiducia nei confronti del partner, a causa del transito dissonante di Giove e Plutone.