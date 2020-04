Orti comunali: cancelli ancora chiusi a San Lazzaro, Ozzano e Granarolo

"Apriamo gli orti comunali dopo il 4 maggio, sia noi che Ozzano. Insieme al sindaco Lelli stiamo ragionando sulle soluzioni migliori per contingentare gli accessi”. Ad annunciarlo Isabella Conti nel corso della consueta dretta Facebook. Nonostante la maggior parte dei territori limitrofi ha lentamente già riaperto gli appezzamenti comunali, a San Lazzaro e Ozzano bisogna attendere ancora qualche giorno. “Al vaglio la possibilità di aprire a numeri dispari e pari, e a giorni alterni - ha sottolineato Conti - ma ci stiamo ancora ragionando per trovare la migliore soluzione. Questa decisione è per tutelare la salute di tutti, soprattutto delle persone che possono usufuire degli orti”. E conclude: "Saranno chiamati gli oltre 500 anziani che a San Lazzaro hanno un orto comunale, e a tutti saranno spiegati i comportamenti corretti da adottare dopo il 4 maggio".

Così Luca Lelli: “Capisco benissimo l’esigenza dei cittadini - commenta a Bologna Today il primo cittadino di Ozzano – ma abbiamo deciso di non aprirli prima del 4 maggio solo per tutelare la salute pubblica, ed evitare assembramenti. Abbiamo sei zone nel nostro Comune destinate agli orti comunali, quindi parliamo di un congruo numero di persone che ne usufruisce e per questo stiamo vagliando le soluzioni migliori affinché tutti possano tornare a utilizzarli nella massima sicurezza”.

Non da meno il Comune di Granarolo, che attraverso i social aveva già annunciato il permanere dei cancelli chiusi nonostante alcune nuove direttive. “Gli orti sociali del territorio del Comune di Granarolo dell’Emilia restano chiusi – si legge in un post sulla pagina ufficiale Facebook dell'ente pubblico - come stabilito nell'ordinanza sindacale emessa lo scorso 14 marzo, che è più restrittiva rispetto a quanto previsto nell'ordinanza regionale firmata dal Presidente Bonaccini” . Post su Facebook dove sono state riportate le chiare parole del sindaco: "Appare immotivata e irrazionale l’apertura degli orti, che esporrebbe la nostra popolazione anziana a un rischio inopportuno “, ha sottolineato il primo cittadino Alessandro Ricci.