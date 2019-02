FOTONOTIZIA. Ospite a sorpresa all'Orto Botanico: lo sparviere

Ha fatto la sua comparsa in via Irnerio lo sparviere. Si tratta di un piccolo rapace molto prudente e veloce. Lo rende noto sui social l'Orto Botanico di Bologna "Nonostante non ami farsi fotografare, siamo riusciti a coglierlo di sorpresa in tutto il suo splendore".

Lo sparviere è astuto e prudente allo stesso tempo e non è così facile avvistarlo: è una specie protetta e proviene dall'Eursia e dall'Africa Settentrionale. In Italia solitamente nidifica ad alta quota.

L'Orto botanico ed erbario di Bologna

130mila piante essiccate e collezioni storiche. E' uno dei più antichi d'Europa, si conservano collezioni di piante essiccate raccolte dal sedicesimo secolo in poi; fin dal Cinquecento lo Studio bolognese fu infatti una delle principali sedi della cultura botanica italiana.