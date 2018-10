VIDEO| Maltempo: si allagano i sotterranei dell'ospedale Maggiore

Un tunnel della parte nuova dell’ospedale, corpo D ha imbarcato acqua. Il video è stato girato alle 15 di oggi pomeriggio. Si tratta del tunnel utilizzato per trasporto biancheria e passaggio di operatori che accedono a spogliatoi.

“È chiaro che le problematiche non sono solo delle fognature dell’ospedale ma di gran parte della città che è stata sotto pressione a causa delle avverse condizioni meteo - spiega Alessandro Lugli della segreteria regionale Fials - Certo è che vedere simili scene in un ospedale e soprattutto in una pare nuova fa pensare, e non poco”.