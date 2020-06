Nuova area terapia intensiva al Maggiore, Speranza in visita: "Covid sia occasione per ripensare il servizio sanitario"

Il ministro della salute Roberto Speranza, accompagnato dall'assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini, dal presidente della Regione Stefano Bonaccini e dal sindaco Virginio Merola oggi in visita presso la nuova Area Critica-Terapia Intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna.

In Emilia-Romagna sono 6 le strutture, messe a disposizione dei pazienti, Covid e non, di tutto il Paese, e realizzate grazie al progetto della Regione e del ministero della Salute con un investimento complessivo di 26 milioni di euro.

Il ministro, dedicherà l’intera giornata alla visita dell'Hub nazionale e regionale per la Terapia intensiva, rete di 6 strutture sempre disponibili per pazienti, Covid e non, di tutto il Paese, realizzata grazie al progetto della Regione e del Ministero della Salute. La giornata si concluderà a Piacenza, la più colpita dall'emergenza, con una serie di appuntamenti istituzionali che prenderanno il via alle 16.30 all’Ospedale - per la visita del Pronto Soccorso e l’incontro con il personale sanitario maggiormente impegnato durante l’emergenza - per poi proseguire in Comune.

"Trasformare dramma Covid in un'occasione, anche e opratutto per il rilancio del sistema sanitario nazionale"

Trasformare il dramma nel quale ci ha gettato la pandemia in un'occasione di ripensamento e rilancio, anche e soprattutto per il sistema sanitario nazionale. Così ha esordito il ministro Speranza, intervenendo oggi durante la visita all'ospedale Maggiore: "Guai a pensare che la battaglia sia vinta, che tutto sia finito. Questo nemico insidioso è ancora lì, serve massima cautela. Dobbiamo mettere a valore la lezione di questi mesi che ci dice che nei prossimi mesi dobbiamo trasformare un dramma senza precedenti in occasione di rilancio. Soprattutto della sanità nazionale".

Poi il ministro alla salute ha spostato l'accento sulla necessità di stoppare i tagli alla sanità e continuare a investire: "Noi tutti come istituzioni e comunità nazionale - ha aggiunto - dobbiamo capire che l'investimento sulla salute è una cosa primaria. Chiudiamo e archiviamo definitivamente la stagione dei tagli al comparto sanitario. Si deve ricominciare a investire in quella che è un settore fondamentale per la vita delle persone".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come questa lezione ci aiuterà a costruire un nuovo servizio sanitario? "Dobbiamo provare a riformarlo -ha spronato Speranza - ci sono già dei temi in agenda a questo riguardo. Come il rapporto tra ospedali e territorio. Come aumentare la copertura sulla assistenza domiciliare. Solo per fare qualche esempio". Poi conclude: "Questa stagione del coronavirus ci richiama a una forte responsabilità, quella di ripensare a un servizio sanitario così come possa servire all'Italia nei prossimi anni e in questa sfida l'Emilia Romagna avrà ruolo centrale". E il rilancio parte anche da opere concrete come gli hub costruiti in Regione, ha così chiosato il ministro.