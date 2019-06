Dormono durante il turno: infermieri e Oss licenziati al Maggiore

Mentre erano di turno si sarebbero addormentati nel reparto di medicina dell'ospedale Maggiore. Due infermieri e un operatore socio sanitario, tra i 30 e i 40 anni, sono così stati licenziati dall'Azienda Usl.

Come riporta Repubblica, la notte tra il 14 e 15 gennaio alcuni pazienti ricoverati furono costretti a rivolgersi al centralino per avere assistenza. Ci sono voluti diversi mesi di indagine interna, partita dalla segnalazione di alcuni dipendenti, per arrivare al provvedimento di licenziamento.