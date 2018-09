All'Ospedale Maggiore nasce un orto urbano: 'Qui si semina coesione' - VIDEO

Inaugurato l'orto urbano in via dell'Ospedale, nei pressi dell'ingresso C, in prossimità della palazzina servizi. Si tratta del progetto 'Seminare coesione' promosso dall'associazione di volontariato Andromeda e dagli studenti dell'Istituto agrario Sampieri.

L'orto del Maggiore, secondo step del progetto dopo quello inaugurato al Sant'Orsola, si estende per 12 metri quadrati distribuiti in dieci contenitori in legno, appositamente trattati per la coltivazione, che ospiteranno piante aromatiche e varietà vegetali di stagione.

Tre panchine, una fontanella e un percorso pedonale dedicato (accessibile anche ai disabili) completano la nuova installazione. Uno spazio verde rilassante a disposizione di cittadini e operatori dell'Ospedale.

Allestimento e manutenzione sono a cura dei volontari di Andromeda con il supporto tecnico degli studenti.