Si rompe un tubo, locale allagato all'ospedale di Porretta: sospesi gli interventi chirurgici

Sospesa per l’intera giornata di oggi, 9 luglio, l’attività chirurgica dell’Ospedale di Porretta, nel territorio di Alto Reno Terme, a causa della rottura di un tubo, avvenuta la notte scorsa, con fuoriuscita di acqua potabile in un locale attiguo al blocco operatorio. Lorende noto Ausl Bologna.

Gli operatori del servizio tecnico, al lavoro dalle prime luci dell’alba, hanno già sostituito il tubo e stanno completamento i controlli nell’area interessata. L’attività chirurgica riprenderà regolarmente domani, venerdì 10 luglio.

12 interventi non urgenti (7 di oculistica e 5 di ortopedia), in programma per oggi, sono stati riprogrammati per la prossima settimana. "Il resto dell’Ospedale non è stato coinvolto e l’attività procede regolarmente", fa sapere l'Azienda sanitaria bolognese.