Porretta, furto nel parcheggio dell'ospedale: ripulisce le auto dei parenti in visita, nei guai 51enne

Stava tentando di rubare all’interno delle auto dei familiari in visita ai parenti dei ricoverati al'ospedale Civile "Costa" di Porretta. E' accaduto venerdì pomeriggio, quando i Carabinieri hanno ricevuto la segnalazione di una persona sospetta che si aggirava vicino alla struttura sanitaria. .

In breve hanno individuato un 51enne italiano, con diversi precedenti per furto, e hanno constatato che si era intrufolato nelle auto parcheggiate, denunciandolo così per furto aggravato. L'uomo aveva rubato anche un mazzo di chiavi di un’abitazione, gettandole via alla vista dei militari che lo hanno rinvenuto nel giardino di fronte all’Ospedale e riconsegnato alla proprietaria.

Sempre venerdì gli agenti in servizio al posto di Polizia del Policlinico Sant'Orsola hanno riconosciuto un cittadino romeno di 45 anni si aggirava nei pressi del Padiglione 2 e dopo gli accertamenti per lui sono scattate le manette.