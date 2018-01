Ospedale Sant'Orsola: ruba le divise degli infermieri dalla lavanderia, nei guai 29enne

Due sacchi pieni di divise e scarpe. E' il furto al quanto singolare sventato ieri pomeriggio al Policlinico Sant'Orsola.

A chiamare il 113 un vigilante insospettito da un'intensa nube bianca provenire dai sotterranei: quando è sceso a controllare, ha trovato alcuni estintori lasciati a terra e ha intravisto un uomo che quando ha visto gli agenti di Polizia ha cercato di fuggire con un pretesto, recuperando due sacchi di plastica pieni di divise e scarpe arraffati dal locale lavanderia.

Inseguito su e giù per le scale dell'ospedale, infine è stato bloccato: si tratta di un rumeno di 29 anni senza precedenti. Portato in Questura ha 'dato spettacolo' menando calci e pugni contro muri e mobili e aggredendo un poliziotto che fortunatamente non ha riportato ferite. E' stato denunciato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.