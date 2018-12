Ospedale Simiani senza parcheggi: avviata una raccolta firme

A Loiano è stata avviata una raccolta firme per chiedere al Comune e al direttore generale dell’Ausl di Bologna, la creazione di parcheggi per l’ospedale Simiani. Ad aver già firmato sono 71 persone tra medici, infermieri e personale del nosocomio dell’ Ausl Bologna, Cirfood, Manutencoop, Cadiai, Coopservice e Traser.

A farsi portavoce dell’iniziativa il Comitato Appennino Salute e Territorio – Cast, che da anni si occupa di tutelare i servizi presenti nell’ospedale.

“Nei dintorni del Simiani ci sono solo sette posti auto senza disco orario – spiega a BolognaToday il presidente del Cast, Giulio Masiello – Nell’area sosta dell’ospedale ci sono 14 posti, due dei quali destinati a portatori di hendicap, mentre i 18 a ridosso della camera mortuaria sono sempre occupati da parenti dei defunti. I parcheggi a disposizione sono pochi per tutta l’utenza, e per chi lavora in ospedale. Non è possibile che medici e infermieri ogni due ore scendano per cambiare il disco orario per il timore di continue multe, così come i pazienti. Ma c’è un’area che a costo zero risolverebbe tanti problemi. Parliamo dello spazio che era stato pensato per l’elisoccorso, e non agibile – incalza – che con un paio di lampioni e una recinzione sarebbe perfetto, senza cambiare nulla di particolare. Un problema che deve essere risolto”.