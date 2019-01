Monterenzio: va in cerca di funghi e trova ossa umane

Ero uscito per una normale passeggiata tra i monti in cerca di tartufi, e mai avrebbe immaginato di trovarsi davanti a uno scheletro umano. Un bolognese di 64 anni, domenica pomeriggio, ha scoperto ossa umane mentre camminava in via Sant'Anna nella piccola frazione di Pizzano, a Monterenzio.

Lanciato l'allarme sul posto sono immediatamente arrivati i carabinieri. Sulle ossa è stata rinvenuta anche una piastrina metallica, e tutto fa supporre che si possa trattare di qualche soldato caduto nell’ultimo conflitto mondiale.