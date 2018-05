Overdose alla festa dei Dj: mix di alcol e droghe, paura per un 20enne

Momenti di paura per un bolognese 20enne che questa notte è finito in overdose al party del Music Inside Festival, l'evento che riunisce i migliori dj al mondo della scena techno e tech/house, che si è tenuto alla Fiera di Rimini.

Il giovane, secondo quanto emerso, ha accusato un improvviso malore a causa del mix di alcol e stupefacenti ed è stato soccorso dai sanitari del 118 presenti all'evento che, per l'occasione, avevano allestito un ospedale da campo tra i padiglioni. Sulla cessione dello stupefacente al 20enne, sta indagando la Polizia.

RIcovero d'urgenza in stato comatoso

Portato urgentemente nel posto di soccorso, i sanitari hanno accertato uno stato comatoso dovuto all'assunzione di un mix di alcol, Xanax, Mdma e marijuana. In ipertermia e con il corpo già rigido, è stato necessario intubarlo sul posto per poi effettuare il trasferimento d'urgenza nel nosocomio riminese.

Secondo quanto ricostruito, il ragazzo si era presentato verso le 23 insieme a un amico presso l'ospedale da campo della Croce Rossa in quanto, entrambi, erano in stato di alterazione. Il 20enne, però, si è poi allontanato mentre l'altro ragazzo è stato curato e, solo successivamente, il bolognese è stato ritrovato in stato di semincoscienza nei padiglioni della Fiera dal personale della sicurezza.

Mentre veniva soccorso dai sanitari, nelle tasche del 20enne è spuntata diversa sostanza stupefacente che è stata sequestrata dagli agenti. Nel corso della notte, inoltre, il personale della Croce Rossa ha trattato altri 6 ragazzi per intossicazione da alcol e diversi feriti dovuti a tafferugli che si sono scatenati tra i vari gruppi di ubriachi.