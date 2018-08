Droga killer, controlli in città: pizzicato con eroina addosso, pusher prende a testate i militari

E' stato sorpreso con eroina addosso, così avrebbe perso le staffe, avvenandosi conto alcuni militari, impegnati in un servizio di antidroga. Protagonista un trentasettenne nigeriano, residente a Reggio Emilia, arrestato per “Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope”.

E’ successo ieri sera, alla Bolognina. Alla vista del nigeriano che si stava aggirando con atteggiamento sospetto, i militari gli si sono avvicinati per identificarlo e quando gli hanno chiesto i documenti di riconoscimento, lui li ha presi a testate, nel tentativo di evitare il controllo e darsela a gambe.

Il trentasettenne è finito in manette e durante la perquisizione personale è stato trovato in possesso di quattro confezioni di eroina, cinque di metanfetamina, due di hashish e un bilancino elettronico di precisione. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il pusher è stato rinchiuso in camera di sicurezza e questa mattina è stato accompagnato in Tribunale per l’udienza di convalida dell’arresto.

Oerdose, 4 morti e un malore in un mese

E' sotto la lente d'ingrandimento la piazza dello spaccio in città. Negli ultimi tempi sono stati intensificati i controlli, specie in alcune zone (come la Cirenaica), sulla scia anche degli ultimi gravi episodi registrati: solo nell'ultimo mese, infatti, sarebbero 4 le morti riconducibili a overdose di sostanze stupefacenti a Bologna. Ed è di ieri la notizia di un 43enne finito in rianimazione dopo essere stato colto da un malore in un parco. Anche dietro a questo episodio pare esserci l'ombra di una eccessiva assunzione di droga.

Già il nuovo Questore di Bologna, Gianfranco Bernabei, il giorno dell'insediamento ufficiale in città (avvenuto lo scorso 25 luglio) aveva acceso i riflettori sul tema droga. "Sicuramente uno dei temi caldi della città è lo spaccio e la forte domanda di sostanze stupefacenti. E' un nervo scoperto", aveva detto presentandosi alla stampa.