Rapinatori all'OVS: aggrediscono vigilante e spaccano una porta

Per rubare una t-shirt e un telo da mare all'Ovs di viale Tito Carnacini, nel quartiere commerciale Meraville, hanno spintonato la guardia giurata e danneggiato la porta automatica del negozio, poi si sono dati alla fuga a bordo di una Fiat 500.

Ieri mattina, poco prima delle 10, gli agenti di una volante riconoscono l'auto in via Mattei. E' vuota, così "bussano" alla porta del camper parcheggiato di fianco, dove trovano la coppia di ladri: si tratta di un 27enne di Sassuolo (MO) e di una coetanea di Pompei (NA) che hanno confessato e sono stati denunciati per rapina in concorso e danneggiamento. La ragazza è stata trovata anche in possesso di circa 30 grammi di hashish, per lei anche una denuncia per spaccio.