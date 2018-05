Nel mondo di Oz, lo spazio di via Stalingrado sotto sfratto | VIDEO

Continua la lotta di Oz, l'immenso Urban Park sotto sfratto dopo l'acquisizione dell'edificio da parte di Unipol. Dopo la spettacolare protesta dei giorni scorsi, procede la raccolta firme per il suo futuro e per domenica 27 maggio è in programma un Open Day.

'Abbandonati, così è come ci stiamo sentendo in questi giorni - scrivono i ragazzi e le ragazze di Oz sulla pagina Facebook -, due potenze hanno in mano il gioco, lasciandoci in balia di un destino incerto.

Invece di aiutarci - continuano - Unipol fa i suoi interessi bacchettando il Comune che cade nel silenzio. I tempi sono stretti ed è meglio che si sbrighino. Non abbiamo ancora una data d'udienza con il comune e siamo completamente lasciati a noi stessi.

Che dite Comune e Unipol, ci diamo una mossa?

Avete il dovere di dare risposte a noi, a chi ci mette passione, a chi non ne sta dormendo la notte, a chi sta perdendo un lavoro, a migliaia di bambini, ragazzi e adulti che vedono in Oz, in noi, un luogo unico e speciale.

Che ormai si sta sgretolando'.