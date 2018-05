L'ex Samp venduta all'asta, lo spazio 'Oz' sotto sfratto

Lo spazio Oz è di fatto sotto sfratto. La notizia è rimbalzata pochi giorni fa sui social e ha trovato conferme: gli spazi della ex Samp, una grande azienda metalmeccanica, sono stati battuti all'asta fallimentare.

Se non si trova un accordo quindi, entro settembre i muri passerebbero al nuovo acquirente, una società controllata dal vicino gruppo Unipol. Sarebbero in corso contatti informali tra la nuova proprietà e il Comune ma senza un accordo lo stabile dovrà essere liberato da persone e cose. Già a settembre una ingiunzione di sgombero era stata notificata ai gestori dello spazio, che avevano in vigore un contratto di comodato d'uso gratuito con chi curava il bene, oggetto di un passsato fallimento.

Urban Park

Dal 2014, quando è passato nelle mani di un consorzio di associazioni capeggiate da Eden, lo spazio Oz è cresciuto progressivamente, fino a diventare un vero e proprio Urban Park, tra i più grandi in Europa. Dentro lo stabile attivissimo è il settore degli sport, con Skate Park, palestre di arrampicata, percorsi di Parkour, Tessuti, Krav Maga, ma anche un centro di produzione video e una sala prove.

"All'asta giudiziaria si sono presentati in cinque" spiega il presidente dell'associazione Eden Calogero Passarello "e hanno cominciato a giocare al rialzo, finché non ne è rimasta solo una". Totale, oltre tre milioni di Euro, per l'area di un fabbricato industriale di 12mila metri quadri, sul quale è possibile costruire. "Abbiamo negli anni fatto investimenti in sicurezza di centinaia di migliaia di Euro" appunta ancora Passarello "ma da qualche mese ci ritroviamo nostro malgrado occupanti". Ciò nonostante la voglia di continuare c'è: "Fino a che non sarà detta l'ultima parola noi continueremo a tenere aperto. Certo è che si prospettasse uno spostamento, magari in periferia, le attività ne risentirebbero tantissimo" conclude il gestore.