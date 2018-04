Sono intervenuti i sommozzatori del Vigili deol Fuoco e il nucleo speleo alpino

E' accaduto ieri pomerigio ad Ozzano Emilia, quando un piccolo cane è caduto in un pozzo, in località Settefonti via Tolara. Sul posto alle 14 circa sono intervenuti i sommozzatori del Vigili deol Fuoco e il nucleo speleo alpino.