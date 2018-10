Pet teraphy: a Ozzano cani e bimbi disabili insieme

Un percorso gratuito in favore di diversi alunni disabili, in collaborazione con l’Istituto comprensivo di Ozzano e con l’Azienda Usl, attivato dal Centro Cinofilo Felicia Agility & Obedience Team Bologna ASD di Mercatale di Ozzano.

I bambini delle scuole primarie e secondarie del territorio seguiranno un percorso individuale assieme al cane e a un esperto, accompagnati da un educatore o da un insegnante di sostegno. Per l'anno scolastico 2018/2019 sono previsti 2 cicli di 8 incontri che coinvolgeranno 6 bambini e che si terranno il mercoledì mattina nel salone della Parrocchia di Sant'Ambrogio, adiacente alle Scuole Ciari.

I cani "Faith", un Australian shepherd di 7 anni, "Lyn", Border collie di 6 e Jo, Border collie di 3, saranno i protagonisti di questo importante progetto.

"Sono cani esperti in queste attività che svolgono da anni - dice Samantha Marocchi, titolare del centro cinofilo Felicia - e trascorreranno del tempo con ogni bimbo, faranno la loro conoscenza e costruiranno un rapporto speciale di relazioni affettive e canali di comunicazione privilegiati con ciascuno di loro, svolgendo attività mirate alle singole disabilità e personalità"

Alcune attività saranno mirate a calmare, altre ad accrescere l’autostima, altre a socializzare, altre ancora a prendersi cura dei cani spazzolandoli e coccolandoli e non verranno trascurate le attività ludiche con giochi ed esercizi di obbedienza. Durante tutto il percorso, sarà assicurata la continuità del cane con il suo nuovo piccolo amico.

"Si tratta di un progetto a cui teniamo in maniera particolare - afferma il Sindaco Lelli - e per questo ringraziamo di cuore tutti gli attori coinvolti in questo importante progetto a partire dal centro cinofilo Felicia per finire al Parroco di Ozzano, Don Severino, che prontamente ha messo a disposizione il salone della Parrocchia che risulta più ampio ed idoneo all'attività".