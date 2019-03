Ozzano, il premio 'La Torre' consegnato a Paola Tattini e Santolo Marzulli

Il premio 'La Torre 2019' del Comune di Ozzano, dedicato a cittadini che si sono distinti nel corso dell'anno, è stato assegnato alla sportiva Paola Tattini, e al volontario Santolo Marzulli. La cerimonia ieri sera in consiglio comunale: momento in cui la giunta ha conferito l'opera in argento, con con incisioni in bassorilievo raffigurante la Torre di San Pietro, simbolo del Comune e realizzato dalla ditta locale A. Artistico di Righi Cristina.

Una tradizione che si rinnova da 15 anni, sentita dall'intera comunità. "In questa edizione - ha spiegato il sindaco Luca Lelli - abbiamo premiato, oltre alle persone, il nostro paese. Ozzanese è la ditta che ha ideato e realizzato materialmente il premio e ozzanesi sono i due premiati. Paola Tattini è una super campionessa sportiva nel tiro a volo, disciplina nella quale ha vinto negli anni titoli mondiali ed europei. Ci vuole tanto impegno e tanta forza per arrivare ai livelli di Paola, e infatti la motivazione del premio è stata proprio questa "per la stessa forza e tenacia che Paola ha messo nello sport e nell'affrontare la vita di tutti i giorni".

E ancora: "L'altro premiato è Santolo Marzulli, conosciuto come Sandro, ex dipendente comunale ora in pensione, diventato un pilastro del volontariato locale e un prezioso punto di riferimento per l'amministrazione comunale e per tutta la nostra collettività. Assistente civico dal 2015, affianca la polizia municipale nel controllo della sicurezza nelle manifestazioni esterne, nel controllo del territorio e negli attraversamenti stradali davanti alle scuole. Grande disponibilità e spiccato senso civico - ha concluso il primo cittadino - sono stati mostrati anche in occasione dell'apertura temporanea del centro di prima accoglienza di via Liguria, dove ha affiancato l'amministrazione nella gestione e coinvolgimento dei migranti in lavori socialmente utili. Il Comune di Ozzano dell'Emilia lo ringrazia per la sua impagabile attività di volontariato".