Bus Tper: la linea 19 notturna arriva anche a Ozzano

La linea notturna del 19, dal 1 luglio arriverà anche a Ozzano. A darne notizia è il sindaco Luca Lelli, attivatosi insieme alla sua Giunta, dopo le richieste di numerosi cittadini. "Era da tempo che soprattutto i genitori dei ragazzi minorenni, lamentavano che Ozzano avesse pochi collegamenti serali e notturni con Bologna - spiega il primo cittadino -. nel ribadire che la linea 19 Tper notturna è già attiva con partenza da Bologna (via Rizzoli) alle ore 0,20 ed arrivo ad Ozzano alle 0,54, io e l'assessore ai trasporti Mariangela Corrado, abbiamo preso a cuore queste richieste attivandoci per richiedere un confronto con i dirigenti Tper. I contatti con Tper sono stati costruttivi e improntati al dialogo e, considerato che si trattava di implementare una linea già esistente, dal prossimo 1° luglio abbiamo delle novità".

Dal 1° luglio, infatti, la Linea 19 Casteldebole-San Lazzaro di Savena in orario notturno avrà una nuova coppia di corse operata dalla stessa vettura, attiva tutti i giorni, che partirà da Bologna centro, via Rizzoli, alle ore 23.20 con arrivo a Tolara alle 23.54, e ritorno con partenza da Tolara con fermata sulla via Emilia, di fronte al bar "Caffè La Nuit", alle ore 23,55. Questa fermerà a Ozzano centrale alle 23,57, e a tutte quelle successive, con arrivo a Bologna centro, via Rizzoli, alle 0,30. Rimane confermata la corsa giornaliera delle ore 0,20 da Bologna (via Rizzoli) con arrivo ad Ozzano dell'Emilia alle 0,54.

"Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto - conclude Luca Lelli - e ringraziamo la dirigenza Tper per la disponibilità dimostrata verso le richieste che abbiamo portato sul tavolo, e che siamo riusciti a far attivare grazie ad un contributo annuo dell'amministrazione comunale pari a 8.422 euro.Ora invito tutti, ozzanesi e non, ad utilizzare il più possibile le linee notturne Ozzano-Bologna e ritorno affinchè i servizi possano essere mantenuti in essere"