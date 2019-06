Ozzano, incidenti stradali: dal 1 gennaio 17 sinistri e 1 decesso

Resi noti dalla Città Metropolitana i dati relativi all'incidentalità stradale per l'anno 2018, ma anche se in calo i dati continuano a far 'paura'. Nel corso del 2018 infatti, in tutti i Comuni della Città metropolitana sono stati registrati 3810 incidenti (circa un centinaio in meno rispetto al 2017), 75 decessi (7 in meno rispetto all'anno precedente) e 5.205 feriti, in questo caso la diminuzione e' abbastanza rilevante, oltre 200 in meno.

E a fare un primo bilancio dopo aver letto i dati è il sindaco di Ozzano, Luca Lelli: "Anche nel nostro Comune - spiega - i dati seguono la tendenza generale e registriamo un calo sia nel numero degli incidenti, 40 contro i 44 del 2017, che dei feriti,57 contro i 62, mentre il numero dei decessi rimane stabile: un decesso sia nel 2017 che nel 2018. La tendenza rimane in diminuzione anche nei primi sei mesi del 2019. Dal 1 gennaio ad oggi, infatti, sono stati registrati 17 incidenti dei quali 4 senza feriti, 12 con feriti di media entità, e 1 decesso".