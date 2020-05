Ozzano: si perde sul sentiero CAI, donna trovata dal reparto volo

Si è persa mentre stava facendo una passeggiata. Grande preoccupazione per i familiari di una signora che domenica pomeriggio ha perso l'orientamento sulle colline, nei pressi del sentiero del CAI 801.

La chiamata alla centrale operativa del 115 è arrivata alle 18.20 e i Vigili del fuoco sono intervenuti a Ozzano dell'Emilia in via Sant'Andrea per la ricerca della persona dispersa. La donna è stata individuata e messa in sicurezza con l'ausilio dei nuclei cinofili, degli esperti in tecniche speleo alpino fluviali dei vigili del fuoco e dell'elicottero del reparto volo VF dell'Emilia Romagna che ha effettuato diversi sorvoli sulla zona.

Proprio l'equipaggio dell'elicottero ha individuato e recuperato la donna. Sul posto anche il 118 e il Soccorso Alpino.