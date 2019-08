Furto in casa: svaligiano la camera mentre i proprietari dormono

Lei riposava sul divano e lui era in una stanza adibita a studio. Una sera d'estate come tante, con le finestre semi socchiuse a causa dell'afa. Nessun rumore, nessun movimento che potesse insospettire la coppia che da anni vive in quell'appartamento al primo piano, tra via degli Orti e via San Cristoforo a Ozzano. Eppure i ladri sono riusciti a entrare e a rubare, nonostante entrambi erano in casa.

E' successo ieri sera intorno le 22, nel comune lungo la via Emilia. Un furto messo a segno con abilità dai responsabili, che da quanto si apprende si sarebbero arrampicati dalla grondaia fino al primo piano della palazzina, entrando poi nella camera da letto dell'abitazione presa di mira. Qui hanno fatto razzia di gioielli, beni preziosi e ricordi, e prima di fuggire hanno portato via anche un cassetto di legno per evirare forse di svuotarlo sul pavimento.

I proprietari si sono resi conto di quanto accaduto solo dopo qualche ora, quando hanno spento le luci e si sono diretti in camera per dormire. Sconvolti sono usciti fuori, riuscendo poi a recuperare il cassetto del comodino per strada, con ancora qualche monile all'interno.

Stamattina è stata presentata regolare denuncia sulll'accaduto, e i carabinieri della locale stazione hanno avviato delle indagini per cercare di risalire ai responsabili.