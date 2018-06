Ozzano: incastrata in un tubo di plastica, liberata dai Vigili del Fuoco

Volevano festeggiare l'ultimo giorno di scuola e dopo la lezione sono andati al parco di Villamaccaferri a Ozzano per trascorrere qualche ora in libertà. Giochi, scherzi e divertimenti hanno caratterizzato il pomeriggio, fin quando una bambina di è letteralmente incastrata in un tubo di plastica.

Si tratta di una ragazzina di 13 anni che si era intrufolata in un gioco, non riuscendo più a uscire. Dopo vari tentativi ha chiesto aiuto e gli amici, allarmati, hanno lanciato L allarme. è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco e della Polizia municipale che, alla fine, sono riusciti a tirarla fuori con un vecchio trucco, usando del sapone. La

ragazzina, infatti, è stata totalmente insaponata per farla uscire, e dopo vari tentativi è stata liberata. Portata al pronto soccorso solo per accertamenti, sta bene, e si ricorderà per sempre, del suo ultimo giorno di scuola.