Ozzano, 50 anni di attività: premiata la macelleria 'San Cristoforo'

Da 25 anni ha una sua attività ma da 50 svolge il lavoro di macellaio. E per festeggiare il 'doppio compleanno professionale', il sindaco Luca Lelli ha consegnato ad Antonio Lasorella una targa di riconoscimento.

Titolare della macelleria "San Cristoforo" dal 10 maggio 1994, Antonio ha iniziato a lavorare come garzone in varie macellerie della zona da quando aveva 14 anni, e il primo cittadino e l'assessore alle attività produttive Claudio Garagnani, si sono recati nella sua attività consegnando personalmente il premio.

" Ad Antonio per i suoi 25 anni di attività con la macelleria San Cristoforo e per i suoi 50 anni di carriera professionale, vanno le nostre più sentite congratulazioni, la nostra stima e gratitudine per l'incessante lavoro quotidiano svolto sempre con passione, impegno, entusiasmo e determinazione", l'incisione sulla targa.

"In questi 50 anni - ha spiegato emozionato Antonio Lasorella- anche il mio lavoro è molto cambiato. Quando ho iniziato si vendeva la carne e basta, era necessario saper far bene i tagli e tutto era risolto. Ora la clientela è molto più esigente, le donne lavorano fuori casa ed hanno meno tempo da dedicare alla cucina e richiedono cose già lavorate e pronte per essere cucinate in poco tempo. Il banco dei lavorati (spiedini, involtini, bocconcini di pollo, pollo con verdure, cotolette, arrosti) e' infatti quello che lavora di piu', conclude Antonio".