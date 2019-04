Ozzano, terminati i lavori al PalaReggiani: la struttura di nuovo in funzione

"Inaugurato nel settembre del 1987 dal sindaco di Bologna Renzo Imbeni, il nostro Palazzetto dello sport è stato considerato, fin dalla realizzazione, il fiore all'occhiello dei nostri impianti sportivi al quale si è poi aggiunta anche la piscina comunale. La caratteristica copertura a pannelli colorati bianchi, blu e verdi, 'azzardata' per l'epoca, alla fine è diventata il simbolo del nostro Paese, o per lo meno un elemento distintivo ed identificativo tanto da spiccare in tutte le foto aeree di Ozzano. Ora però, dopo piu' di 30 anni di attività durante i quali ha ospitato partite sportive, iniziative benefiche, eventi e manifestazioni, erano necessari alcuni lavori di restyling, con particolare attenzione alla copertura del tetto e agli impianti". A spiegare cosa è per la comunità di Ozzano il PalaReggiani e quali lavori sono stati eseguiti è stato il sindaco Luca Lelli, alla cerimonia di chiusura degli interventi, sabato scorso.

Interventi avviati lo scorso ottobre scorso dalla ditta Ati Naldi Impianti srl e Consorzio Opera con.ind srl. Obiettivo era il miglioramento della struttura sotto il profilo energetico , e per questo sono stati eseguiti lavori di coibentazione della copertura con l'installazione di pannelli coibentati, ed è stato realizzato un cappotto interno sulle pareti esterne. Successivamente sono stati sostituiti gli 9nfissi, l'impianto termico con pompe di calore e l'impianto per l'acqua calda sanitaria integrato con pannelli solari da 8kW: i vecchi pannelli isolanti avevano uno spessore di 4 cm e sono stati sostituiti con pannelli da 24 cm. La spesa complessiva dei lavori è stata di 565.473,51 euro al netto degli oneri fiscali e delle spese tecniche, e 163.820,43 euro sono stati finanziati dalla Regione

"Ora possiamo di nuovo mettere a disposizione delle nostre squadre e dei nostri atleti un palazzetto, dal settembre scorso denominato PalaReggiani grazie allo sponsor Arti Grafiche Reggiani - ha concluso il sindaco - rinnovato nell'estetica, nei colori, ma soprattutto dal punti di di vista dell'efficientamento energetico. In poche parole l'energia sarà sfruttata nel migliore dei modi con un contenimento dei consumi".